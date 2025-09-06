В Челябинске завершился фестиваль «RT.Док: Время наших героев»

Сегодня наградили авторов и команды фильмов, над чьими проектами три дня рыдали южноуральские зрители

Сегодня, 6 сентября, в Челябинске завершился международный фестиваль «RT. Док: Время наших героев». На закрытии в торжественной обстановке наградили авторов и команды фильмов, над чьими проектами рыдали гости фестиваля, передает корреспондент ИА «Первое областное».

За три дня зрители, в том числе и школьники, увидели 14 картин об ужасах современной войны и подвигах современных героев.

«Челябинск показал: у нас есть надежда на то, что молодежь тоже с нами. Мы видели в этом зале слезы на глазах у школьников, которые смотрели наши фильмы. Мы можем на них положиться и надеяться», — сказала генпродюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

На закрытии фестиваля продолжило свое шествие по стране Знамя Победы: оно передано Курганской области.

«Мы участвуем в важной акции передачи Знамени Победы как символа дружбы всех народов на территории нашей России. Это главное, что скрепляет наши сердца», — отметила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова.

Акция «Марш знамени Победы» проходит по городам-героям, городам воинской славы, городам трудовой доблести и столицам регионов нашей страны. Она завершится в декабре на Всероссийском патриотическом форуме в Москве.

