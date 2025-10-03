В Челябинске завершили второй этап реконструкции очистных сооружений

Комплекс в Металлургическом районе сможет принимать в сутки до 400 тысяч кубометров канализационных стоков

В Челябинске с неприятным запахом в Металлургическом районе будет покончено. Здесь завершен второй этап реконструкции очистных сооружений. Модернизированный комплекс сможет принимать в день до 400 тысяч кубометров канализационных стоков и поможет избавить горожан от неприятного запаха. Сегодня, 3 октября, посетил комплекс и оценил ход работ губернатор Алексей Текслер.

«Это большой знаковый объект для региона. Благодаря его модернизации мы сможем более качественно работать с отходами, запаха станет гораздо меньше. В планах продолжение этого проекта, есть необходимость модернизации системы биологической очистки, будем проектировать и реализовывать его», — сообщил глава региона.





Комплекс расположен на Свердловском тракте, на въезде в город со стороны Екатеринбурга. Сюда поступают канализационные стоки большей части города — каждый день порядка 340 тысяч кубометров. Реконструкция очистных сооружений проходит в несколько этапов. Два из них уже завершены.





На проведение работ было выделено 2 млрд рублей. Из них 800 миллионов — из регионального бюджета, а 1,2 миллиарда рублей — из Фонда национального благосостояния. В 2022 году Челябинская область стала одним из первых регионов, где воспользовались возможностью получить финансирование на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет заемных средств Фонда национального благосостояния.





Объект технически сложный, но важный для Челябинска. Город получит качественно новые очистные сооружения. Они позволят улучшить качество очистки сточных вод и решить проблему неприятного запаха в городе. Комплекс сможет принимать в сутки до 400 тысяч кубометров канализационных стоков. Старый цех механической очистки, функционировавший с 1972 года, со временем будет закрыт.





Подобный большой проект планируется начать в Магнитогорске в следующем году.

«Правобережные очистные сооружения в Магнитогорске завершены недавно. Со следующего года начинаем крупную реконструкцию второй станции на левом берегу. Мы фактически применим опыт, полученный в Челябинске на подобных крупных объектах. Эта инфраструктура критически важна для развития городов и жилищного строительства: дополнительные мощности необходимы, а решения должны быть современными и экологичными», — сказал губернатор.

«Большой ремонт74» — это большая и революционная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры в Челябинской области. Ее инициировал губернатор Алексей Текслер. В рамках программы предусмотрены новые направления работ в сфере ЖКХ, а именно повышение квалификации персонала коммунальных служб, улучшение системы управления и контроля за работой объектов.