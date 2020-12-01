В Челябинске завершили строительство надземного перехода на Свердловском тракте

Работы начали еще в 2011 году, но позже они были приостановлены.

Строительство надземного пешеходного перехода на Свердловском тракте завершили в Челябинске. Жители города много лет ждали, пока объект, расположенный возле Челябинского завода тракторных трансмиссий, будет введён в эксплуатацию.

Работы начались ещё в 2011 году в рамках контракта по строительству транспортной развязки на пересечении улицы Механической, Свердловского и Комсомольского проспектов. Однако после того, как каркас перехода был установлен, в 2015 году работы были приостановлены.

«Выполнены работы по окраске металлических поверхностей, осуществлено покрытие моста поликарбонатом, асфальтирование путепровода, установлено освещение. На сегодняшний день объект введён в эксплуатацию», — прокомментировали ситуацию в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

В дальнейшем на данном участке будет установлена остановка общественного транспорта.