Строительство надземного пешеходного перехода на Свердловском тракте завершили в Челябинске. Жители города много лет ждали, пока объект, расположенный возле Челябинского завода тракторных трансмиссий, будет введён в эксплуатацию.
Работы начались ещё в 2011 году в рамках контракта по строительству транспортной развязки на пересечении улицы Механической, Свердловского и Комсомольского проспектов. Однако после того, как каркас перехода был установлен, в 2015 году работы были приостановлены.
«Выполнены работы по окраске металлических поверхностей, осуществлено покрытие моста поликарбонатом, асфальтирование путепровода, установлено освещение. На сегодняшний день объект введён в эксплуатацию», — прокомментировали ситуацию в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.
В дальнейшем на данном участке будет установлена остановка общественного транспорта.