В Челябинске завершили ремонт моста через железнодорожный вокзал

Подрядчик закончил работы в рекордные сроки — две недели

В Челябинске отремонтировали путепровод Челябинск-Главный. На мосту полностью заменили верхний слой асфальта, гарантия на покрытие будет действовать четыре года. Подрядчик завершил работы буквально за две недели, опережая сроки по контракту. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил председатель комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров.

Сейчас ведется приемка покрытия, проверяется качество укладки. После этого рабочие нанесут на объект дорожную разметку. По словам председателя КДХ, подрядчику ставили задачу провести работы в кратчайшие сроки, чтобы доставить минимум неудобств горожанам.

«На данном объекте было выполнено фрезерование разрушенного слоя покрытия и уложено новое. В перспективах у нас совместно с министерством дорожного хозяйства реконструкция данного путепровода. Но людям нужно ездить сейчас, поэтому было принято решение выполнить ремонт», — прокомментировал ИА «Первое областное» Ринат Кучитаров.

Также он добавил, проект реконструкции путепровода обсуждается. В будущем по нему будут курсировать трамваи.Так как сооружение не рассчитано на движение электротранспорта, потребуется полная реконструкция.

Напомним, ремонт стартовал 2 июля. Работы должны были завершить до 20 сентября 2022 года.

Путепровод Челябинск-Главный проходит над железной дорогой и соединяет Советский и Ленинский районы города. Ранее автомобилисты жаловались на плохое состояние моста. Последний капремонт объекта проводили в 2012 году.

В Челябинске выполнен еще один масштабный ремонт. Движение по Ленинградскому мосту запустят 15 июля.