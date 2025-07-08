В Челябинске завершили фундамент нового хирургического корпуса ЧОДКБ

Строительство идет по графику, а местами и с опережением

На глазах челябинцев вырастает новый хирургический корпус областной детской больницы: фундамент основной, шестиэтажной части здания уже завершен, а высота передового участка здания достигает 12,5 метра — а это три надземных этажа. Работы идут в соответствии с графиком, а на многих участках — с опережением, сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

На сегодняшний день строители монтируют железобетонный каркас. Где-то уже есть часть перекрытий. На треть выполнены работы по кирпичной кладке подвала. Параллельно идет подготовка к началу земляных работ на пристрое к основному корпусу. Эта часть здания будет иметь три надземных этажа.

«Мы поставили перед собой амбициозную, но реальную задачу — к концу года завершить весь железобетонный каркас, включая пристрой. Это позволит в 2026 году сосредоточиться на внутренней отделке, инженерии и оснащении»,— рассказали строители.

Каркас здания возводят три подрядные организации, каждая отвечает за свою зону, определенную конструктивным делением здания.

Новый хирургический комплекс областной детской больницы — это один из самых масштабных проектов в регионе: он станет самым крупным на Урале и одним из самых современных в России. В шестиэтажном здании оборудуют 16 современных операционных, отделения реанимации, интенсивной терапии и скорой помощи. Кроме того, в корпусе можно будет сделать операции, которые сейчас проводят только в федеральных центрах. Например, трансплантацию органов и костного мозга.

Уникальный проект также предусматривает трехэтажный пристрой посередине корпуса с конференц-залом и прогулочной зоной на крыше.

Общая площадь корпуса — почти 56 тысяч квадратных метров. Строительство идет умеренными темпами благодаря личному участию губернатора Алексея Текслера и устойчивому финансированию. Завершить строительство планируют в 2026 году.