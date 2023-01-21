В Челябинске завершилась благотворительная акция «Снеговики-добряки»

В парке Гагарина прошел большой праздничный флешмоб

21 января в челябинском парке Гагарина прошел флешмоб в рамках акции «Снеговики добряки». Участниками стали благотворители, которые исполняли желания детей с тяжелыми заболеваниями и просто интересующиеся жители города. Передает корреспондент Первого областного информагентства.







На большой финальной встрече все участники акции выставляют своих снеговиков, сделанных из снега и альтернативных материалов: дерева, пластика, бумаги или воздушных шаров. Среди благотворителей, исполнивших желания детей: представители малого и среднего бизнеса, крупные компании, депутаты, театры, банки и просто неравнодушные жители Челябинской области.





В 2022 году Снеговики-добряки исполнили желания 502 ребят с тяжелыми заболеваниями или проходящих реабилитацию после серьезных операций. Самих волшебников-снеговиков в этот раз 280. Из них около 60% частные лица, в том числе объединения людей, и 40% организации.





Участники поздравляли детей лично, а флешмоб провели в конце акции, чтобы привлечь внимание к благотворительности. Простые зрители тоже лепили своих снеговиков рядом. Всю площадь у фонтана заполнили десятки снеговиков.







Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проходит четвертый год подряд, За это время участники исполнили новогодние желания более чем дух тысяч детей со всего региона.