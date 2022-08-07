В Челябинске завершены поиски пропавшей артистки Театра оперы и балета

Марию Хабину искали две недели

Волонтеры нашли артистку челябинского Театра оперы и балета Марию Хабину, поиски которой продолжались с 23 июля. Об этом сообщили в паблике поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена, жива»,— говорится в сообщении.

Где находилась Мария все это время — не сообщается.

23 июля 29-летняя Мария Хабина вернулась из рейса со своим молодым человеком, который работает дальнобойщиком. Девушка поднялась в квартиру, но потом вдруг вышла обратно на улицу, выбросила пакет с вещами, которые брала в поездку, и ушла. Ее друг пытался остановить ее, однако Мария попросила оставить ее в покое.

29 июля стало известно о том, что Мария вышла на связь: она написала сообщение своему молодому человеку. Однако домой тогда девушка не вернулась.