В Челябинске завершаются работы по благоустройству

Исполнение программы нацпроекта 2024 года составляет 99%

Исполнение работ по благоустройству в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Челябинске составляет 99%, об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Из 31 дворовой территории осталось закончить одну, из восьми общественных пространств завершены шесть, две территории находятся в высокой степени готовности. И по программе инициативного бюджетирования исполнение составляет 99%», — доложил вице-мэр.

Врио главы города Алексей Лошкин акцентировал, что все благоустроительные работы должны быть завершены в установленные сроки.

Астахов заверил, что срок исполнения — ближайшие одна-две недели.

Напомним, на минувшей неделе Алексей Лошкин посетил объекты благоустройства в Тракторозаводском, Курчатовском и Калининском районах.