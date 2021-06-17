В Челябинске завершают ремонт дороги на улице Черкасской

Подрядчик обещает сдать объект раньше срока — до конца июля 2021 года

В Металлургическом районе Челябинска завершается ремонт дороги на улице Черкасской. В четверг, 17 июня, председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров побывал с проверкой на этом объекте и оценил ход работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорога на улице Черкасской ремонтируется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ — 71,6 миллиона рублей.

«Общая готовность объекта составляет порядка 75%. Гарантия на объект — 4 года. На всей протяженности уложены выравнивающий слой и верхний слой покрытия. Произведена замена бордюрного камня. Продолжаются работы по обустройству технологических и пешеходных тротуаров, а также приведению до норматива уровня колодцев», — сообщили в администрации Челябинска.

На протяженности всей улицы подрядчик работал одномоментно двумя асфальтоукладочными комплексами, что позволило обеспечить бесшовное покрытие по центру проезжей части. Это увеличивает срок эксплуатации асфальта. На участке от Шоссе Металлургов до улицы Комаровского уже нанесли постоянную разметку из термопластика, на нее дается год гарантии.

Чтобы минимизировать неудобство для жителей, обустройство тротуара на участке у разворотного кольца выполняют этапами. Подрядчик обещает обеспечить завершение работ по пешеходному тротуару до улицы Калмыкова уже ко вторнику следующей недели.

«Вдоль всей улицы будет технологический тротуар. Он позволяет обслуживать дорогу, а также предотвратить размывание газона и попадание с него грязи на дорогу. Ремонтируют не только основную часть дороги, но и все дублирующие проезды по улице. Газоны вдоль дороги засеют травой», — добавили в мэрии.

Подрядчик заверил председателя КДХ, что сдаст объект на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом, — до конца июля дорога на улице Черкасской будет полностью готова.