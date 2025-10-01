В Челябинске завершают ремонт 500‑метровой теплотрассы на 60‑летия Октября

Обновленный участок магистрали обеспечивает теплом 260 домов

В Челябинске на улице 60-летия Октября завершается капремонт участка теплотрассы по программе «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Алексеем Текслером. Рабочие уже заменили 500 метров трубопровода и магистраль запущена в работу, сообщает УЖКХ города.

Обновляемый участок обеспечивает теплом 260 многоквартирных домов и 46 социально значимых объектов. Территорию, на которой проходили работы, благоустроят до 1 ноября этого года.

Этот ремонт закроет цикл модернизации подземного магистрального трубопровода диаметром 700 мм, питающего северную часть Металлургического района и снабжающего теплом свыше 15 тысяч человек. Поэтапный ремонт начался в 2018 году, за это время суммарно заменено свыше 2 километров сетей.