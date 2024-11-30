В Челябинске завершают реконструкцию стадиона «Торпедо»

Фактически его возвели с нуля

В Ленинском районе Челябинска завершается реконструкция стадиона «Торпедо», заявил глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что это первая реконструкция за его сорокалетнюю историю.

«По сути, здесь построен новый стадион. Уложено искусственное футбольное поле, появились беговые дорожки с антитравматичным покрытием. Построены трибуны на 500 зрителей. На обновленных электромачтах смонтировано новое, современное освещение»,— рассказал он.

По словам мэра, сейчас там занимается более тысячи воспитанников, и в ближайшее время их число может возрасти благодаря современной инфраструктуре.

Напомним, по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на реконструкцию стадиона из областного бюджета было направлено более 97 миллионов рублей.