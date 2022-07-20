В Челябинске завершают благоустройство пешеходной зоны на Комсомольском проспекте

Похожее общественное пространство начали строить рядом с парком Калининского района

В Челябинске благоустройство пешеходной части Комсомольского проспекта выполнили уже на 85%. Похожее общественное пространство начали строить рядом с парком Калининского района, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Работу на Комсомольском проспекте проверила мэр Челябинска Наталья Котова.



«Получилась отличная парковая прогулочная зона с удобными тротуарами, современным освещением и интересными малыми архитектурными формами. Работы практически завершены», — рассказала Наталья Котова.





Также стало известно, что похожее общественное пространство начали строить рядом с парком Калининского района. Там уже провели земляные работы, сделали планировку. К 20 октября работы должны закончить.



Напомним, тем временем и в Курчатовском районе на месте заросшего пустыря между улицами Кыштымской и Каслинской появится новый сквер. Строительство пройдет по проекту инициативного бюджетирования, то есть решение о создании этого общественного пространства приняли сами жители близлежащих домов. Глава района Сергей Антипов поделился с ИА «Первое областное» эскизами будущего сквера.

