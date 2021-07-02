В Челябинске завершают благоустройство новой прогулочной зоны у парка Пушкина

Объект должны сдать в середине июля

В Челябинске завершается благоустройство новой пешеходной зоны возле парка им. А. С. Пушкина. Смонтировано освещение, восстановлены газоны, высажены новые растения. Осталось устранить замечания по покрытию дорожек и тротуаров. Срок сдачи объекта — середина июля, сообщили в администрации Советского района города.

В пятницу, 2 июля, руководители администрации Советского района Владислав Макаров и Евгений Петров в очередной раз побывали на объекте, чтобы проконтролировать ход работ.

«На сопредельной территории детского парка „Лукоморье“ проводится реконструкция фонтана, а также до конца месяца будет установлен современный модульный туалет, что позволит создать более комфортные условия для отдыха семьям с детьми», — рассказали в администрации Советского района Челябинска.

Еще одна важная задача — навести порядок на территории, граничащей с новым общественным пространством, и добиться того, чтобы другие объекты вблизи прогулочной зоны не портили ее вид.