В Челябинске завершат ремонт дороги с опережением графика

Работы идут на улице Чистопольская по направлению поселок Старокамышинск

Автодорогу в Челябинске от улицы Чистопольской до железнодорожного переезда запустят до 1 июня 2022 года. Транспортной артерией ежедневно пользуются тысячи южноуральцев: из Копейска в Челябинск и обратно, по дороге в сады, Сухомесовское кладбище. В комитете дорожного хозяйства администрации города рассказали, что работы идут с опережением графика.

Ремонт дороги идет с 2021 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы ведет ООО «Стройконтинент». В ходе ремонта проведено расключение в опорах наружного освещения, монтаж заземлителей опор, устройство пешеходных дорожек и площадок под остановочные комплексы, смонтирован бортовой камень, щебень с уплотнением, укладывается асфальтобетонное покрытие.

В КДХ подчеркнули, что работы ведутся с опережением графика, ориентировочный срок завершения — 1 июня 2022 года.