В Челябинске завершается ремонт фасада хирургии военного госпиталя

Работы ведутся без прекращения лечебного процесса

В Челябинске движется к завершению ремонт хирургического корпуса военного госпиталя. Как выполняются поручения губернатора по реконструкции здания, оценил министр общественной безопасности Александр Гриб.

Этот корпус является объектом культурного наследия регионального значения, конструкции которого находились в неудовлетворительном состоянии. По решению главы региона в текущем году полностью отремонтирована кровля здания, начат ремонт фасада. Восстанавливается столярная мастерская. Строится дезинфекционное отделение. Ведется замена забора госпиталя со стороны улицы Труда.

«Работы ведутся без отрыва от лечебного процесса. Большая часть выполнена. Окраска фасада и забора будет завершена в 2025 году при установлении положительных температур», — сообщил представитель подрядчика.

Напомним, с 2023 года за счет средств областного бюджета в госпитале полностью отремонтированы кровля и фасад терапевтического корпуса, палаты и служебные помещения терапевтического и административно-хирургического корпуса, выполнено благоустройство сквера и отремонтированы внутридворовые проезды, обновлено медицинское оборудование.

«Губернатор Алексей Текслер и вся Челябинская область поддерживают армию в условиях проведения спецоперации. Военнослужащие, получившие качественную медицинскую помощь в комфортных условиях, продолжают эффективно выполнять боевые задачи, вернувшись на фронт», — отметил Александр Гриб.