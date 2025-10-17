В Челябинске завершается реконструкция теплосетей на Братьев Кашириных и Черкасской

Масштабное обновление улучшит надежность системы

Глава Челябинска Алексей Лошкин проинспектировал ключевые объекты планового ремонта теплосетей в городе. Особое внимание было уделено участкам на улице Братьев Кашириных возле школы № 104 и на улице Черкасской рядом с клиникой ЮУГМУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.





Масштабные работы по реконструкции, строительству и капитальному ремонту инженерных сетей проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Значимые объекты реконструкции включают участок на Братьев Кашириных, где производится замена трех километров теплосетей различного диаметра — от 50 до 500 миллиметров. По словам главы города, этот район ранее страдал от частых аварий и перебоев с теплоснабжением. Ремонт повысит надежность системы.





Генеральный директор компании «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин сообщил, что на сегодняшний день выполнено 90% запланированных работ по замене сетей, преимущественно большого диаметра. На Братьев Кашириных уже выполнены два этапа работ, третий запланирован на 2027 год.

Другим важным объектом реконструкции стал участок теплотрассы протяженностью 500 метров от улицы Черкасской до поселка Бакал. Особое значение он имеет для обеспечения теплоснабжения медицинского центра ЮУГМУ с родильным отделением.





Завершение работ на данном участке планируется к 20 декабря с временным вариантом благоустройства. Полное восстановление территории запланировано на весну 2026 года. Руководство «УСТЭК-Челябинск» гарантирует обеспечение удобного доступа ко всем социальным объектам после завершения реконструкции.