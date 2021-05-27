В Челябинске завершается регистрация на «Зеленый марафон» Сбера

Участников ждут забег, мастер-классы, экоквест и розыгрыш подарков

Бесплатные мастер-классы, экоквест и розыгрыш подарков — это лишь малая часть того, что ждет челябинцев 5 июня на «Зеленом марафоне» Сбербанка.

Массовый забег пройдет в формате большого семейного праздника 5 июня в парке им. Гагарина. В этом году «Зеленый марафон» посвящен экологической тематике. Для участников будет организовано несколько забегов: массовый на 4,2 километра, детский забег и скандинавская ходьба. Кроме этого, запланированы розыгрыш подарков и сертификатов от спонсоров, а также разные активности для всех возрастов, включая детскую зону и зону для детей с РАС.

Каждый желающий сможет сделать спортивную разминку, принять участие в мастер-классах по изготовлению воздушных змеев и подставок для кружек. Одним из ярких событий на празднике будет семейный экоквест. Те, кто сможет выполнить все задания, получат саженец дерева в подарок. Сбер вместе с партнерами запланировал много активностей и для детей: научное шоу, огромные раскраски, детские развлекательные зоны и многое другое.

Во время праздника в парке пройдет благотворительная ярмарка, где каждый сможет узнать больше о том, как поддержать некоммерческие организации и благотворительные фонды. Также на мероприятии пройдет сбор пластика, который потом отправится на переработку.

«„Зеленый марафон“ — знаковое для Челябинска мероприятие. Проект поддержали ведущие компании региона и министерство экологии Челябинской области. Приглашаем всех челябинцев на яркое экособытие этого лета — мы организуем настоящий семейный праздник с разнообразными активностями, конкурсами, призами. На "Зеленом марафоне" каждый найдет для себя что-то интересное: мастер-классы, спортивные соревнования, детские зоны. Приходите всей семьей — будет весело!» — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Чтобы принять участие в «Зеленом марафоне», необходимо до 28 мая зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru или заполнить анкету уже на мероприятии. Не пропустите главное семейное событие этого лета!