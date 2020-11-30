В челябинских ТРК завершается работа мобильных прививочных пунктов

Однако в поликлиниках вакцинация продолжится.

На этой неделе в Челябинске завершается вакцинация от гриппа в мобильных пунктах, расположенных в торгово-развлекательных комплексах и других местах. Теперь все желающие смогут привиться в поликлиниках. Об этом сегодня, 30 ноября, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В завершающей стадии находится вакцинация жителей от гриппа. На сегодняшний день 86% от плана выполнено. На этой неделе мы заканчиваем работу мобильных пунктов вакцинации вне медицинских организаций. Надо сказать, что за три месяца работы в мобильных пунктах было вакцинировано более 6,5 тысячи человек, и по-прежнему вакцинацию можно пройти в поликлиниках города»,— рассказал чиновник.

По его словам, расписание и условия посещений кабинетов вакцинации можно посмотреть в группе «Челябинск, не болей» в социальной сети «ВКонтакте».

Также Сергей Авдеев добавил, что в ближайшие 10 дней план по вакцинации будет полностью выполнен, а может, и перевыполнен.

Напомним, прививочная кампания в Челябинске в этом году стартовала 27 августа — почти на три недели раньше, чем в 2019 году. Как отметил тогда губернатор Челябинской области Алексей Текслер, на фоне распространения коронавируса необходимо предотвратить массовые заболевания гриппом и ОРВИ в преддверии осенне-зимнего периода и вакцинироваться как можно раньше. Глава региона 1 сентября одним из первых поставил прививку от гриппа в областной клинической больнице № 2.