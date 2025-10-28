В Челябинске завершается капремонт трамвайных путей на Кирова

Финальные работы не мешают движению транспорта

В Челябинске подходит к концу капитальный ремонт трамвайных путей на Кирова от проспекта Победы до улицы Труда. Финальные работы идут без перекрытия движения транспорта, сообщает Организатор перевозок региона.

«В целом там высокий статус работ. Осталось доставить бордюры и плиты. Как раз сейчас коллеги занимаются укладкой бетонных плит вдоль остановочных пунктов», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Основная часть сварочных работ на рельсовых стыках уже выполнена. Из 304 запланированных стыков осталось всего 8, которые подрядчик планирует завершить в ближайшую ночь. Сейчас идет рихтовка пути — трамваи теперь ездят тише и плавнее.

На 75% выполнены работы по установке гранитного бордюра, отделяющего пути от проезжей части. А в районе остановок укладывают крупноформатные бетонные плиты — для сокращения сроков ремонта.

Остальные ремонты трамвайных путей, который проходили в этом году в Челябинске, закончены.

«Большой объект в этом году был на участке улицы Горького от Ленина до Первой Пятилетки — там все работы завершены. Переезд Блюхера — Доватора завершен. И переходящие прошлогодние объекты Цвиллинга в районе Ленина — Тимирязева, Металлургический район, Комсомольская площадь — это все уже завершено», — сказал Александр Егоров.

