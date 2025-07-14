В Челябинске завершается благоустройство «Плодушки»

Срок сдачи облагороженного объекта — конец июля

В Челябинске уверенно движется к завершению благоустройство парка «Плодушка». Срок сдачи объекта — конец июля, на сегодня работы выполнены на 89%, сообщила на аппаратном совещании в мэрии и. о. главы Ленинского района Ольга Гущина, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, в рамках проекта благоустраивается зона исторического ландшафта в пределах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова и Бобруйской. Здесь устанавливают новые светодиодные фонари, высаживают деревья, обустраивают цветники и газоны, укладывают новую тротуарную плитку.

Славящуюся яблонями «Плодушку» дополнили другими деревьями и кустарниками, в парке появятся новые архитектурные формы: скамейки, шезлонги, навесы и пр. Стоимость работ — порядка 35 миллионов рублей.

Напомним, в 2024 году о монастырской заимке сняли фильм «Уральский Эдем».