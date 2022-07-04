В Челябинске завершается благоустройство остановок на улице Цвиллинга

Рабочие приступили к мощению платформ плиткой

В Челябинске завершается комплексное благоустройство улицы Цвиллинга. На сегодня границы всех остановок оформили бордюром. Рабочие приступают к укладке плитки на трамвайных платформах, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Завезены первые элементы будущих павильонов, подводится питание для их освещения. Для комфорта пассажиров подобрана крупноформатная плитка без фаски», — рассказали дорожники.

Будущие просторные павильоны с широкой крышей защитят пассажиров от осадков. Кроме того, вдоль всех платформ установят прозрачные ограждения с защитой от брызг.

Напомним, на ремонт трамвайных путей в Челябинске из регионального бюджета направили 85 миллионов рублей. Ход работ по улице Цвиллинга — в фоторепортаже ИА «Первое областное».