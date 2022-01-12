В Челябинске завели дело на банк за незаконную рассылку рекламы

В УФАС с жалобой обратился южноуралец, получивший от кредитной организации смс-сообщение

Челябинская антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» после жалобы челябинца на то, что кредитная организация прислала ему рекламное сообщение о банковских продуктах. При этом согласия на рассылку сообщений мужчина банку не давал, сообщили в пресс-службе управления ФАС по Челябинской области.

По словам челябинца, смс-сообщение банка, филиалов которого нет в Челябинской области, содержало следующий текст: «Лови момент! Кредит от 5,5% до 15 млн. руб. в АТБ (АО)». При этом в сообщении была ссылка на сайт, а отправитель обозначался аббревиатурой «АТБ».

«На запрос Челябинского УФАС России об основаниях направления гражданину рекламной информации АО „Азиатско-Тихоокеанский Банк“ ответил, что при формировании базы сотрудник банка допустил ошибку. В результате телефонный номер абонента был включен в базу рекламной рассылки. В связи с наличием признаков нарушения Закона о рекламе Челябинское УФАС России возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении АО „Азиатско-Тихоокеанский Банк“»,— сообщили в ведомстве.

Заседание назначено на 7 февраля. Номер телефона челябинца сотрудники кредитной организации внесли в стоп-лист системы.

Напомним, согласно закону о рекламе, распространение рекламных сообщений, в том числе по телефону, допускается только при условии согласия абонента или адресата.