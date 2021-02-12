В Челябинске затруднено движение автомобилей

К завершению рабочей недели город встал в пробках

В Челябинске затруднено движение автотранспорта. Дорожные онлайн-карты фиксируют 6 баллов, но многие водители отмечают пятничные заторы. На улице Цвиллинга напротив Научно-технической библиотеки Южно-Уральской железной дороги встал трамвай. Аварийная бригада выставляет знаки, как долго продлится ремонт, неизвестно.

Также заторы из-за ДТП фиксируются на перекрестках проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, проспекта Победы с улицей Косарева и улицей Российской. Традиционно вечерние заторы автомобилей образовались на пересечении Ленина и Энгельса, а также по улице Молодогвардейцев к улице Профессора Благих.