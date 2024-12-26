В Челябинске застройщик и приют объединились для помощи животным

Больше 30 кошек обрели дом за время проекта «Счастье можно приютить»

Мы уже рассказывали, как крупный бизнес объединился с приютом для животных «Наш Дом», чтобы помочь бездомным кошкам обрести любящие семьи. Теперь организаторы завершают социальный проект «Счастье можно приютить». За время акции 31 кошка обрела новый дом, рассказали организаторы акции.

Приют «Наш Дом» и крупный челябинский застройщик «Группа Голос» работали над проектом два месяца. Активисты делились историями питомцев, давали советы от ветеринаров и зоопсихологов, рассказывали, как обустроить свой дом к появлению питомца, как обеспечить для него здоровую адаптацию в новом месте и как подготовить к такому ответственному шагу себя и свою семью. Это позволило привлечь внимание широкой аудитории и вдохновить челябинцев на добрые дела.

Символика проекта опиралась на древнюю традицию запускать кошку в новый дом первой — примета, которая ассоциируется с благополучием и гармонией. Подопечные приюта находили свои семьи, чаще всего становясь единственными и долгожданными любимцами. Радует, что возвратов животных из нового дома не было.

«На протяжении всей акции приют „Наш Дом“ активно продолжал самостоятельно заниматься поиском новых семей для животных. Волонтеры размещали объявления, организовывали мероприятия и проводили акции в торгово-развлекательных комплексах города. Эти усилия позволили привлечь внимание к проблеме бездомных животных и найти дом для некоторых из них», — поделились организаторы социального проекта.

Руководитель приюта Полина Кефер подчеркнула важность грамотного подхода к выбору хозяев. Семьи были совершенно разными, но подходящими под правила приюта: старше 20 лет, с собственным жильем, полной поддержкой всех членов семьи. Статус работы и наличие семьи уточняли мягко, чтобы убедиться в готовности обеспечить питомцу комфортную жизнь. Акция доказала, что счастье действительно можно приютить — нужно лишь открыть сердце и подарить дом тем, кто в нем особенно нуждается. На данный момент в приюте «Наш Дом» остаются 200 собак и 40 кошек, которые продолжают ждать своих хозяев.