В Челябинске «Зарядку с чемпионом» провел заслуженный мастер спорта Никита Павлов

Участники мероприятия провели не только физическую разминку, но и зарядку для ума

Сегодня, 21 августа, на площадке Фестиваля песочных скульптур в Челябинске прошла традиционная «Зарядка с чемпионом». Заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Никита Павлов показал участникам зарядки такие комбинации, как хук слева, лоу-кик и многие другие.

«Никита Павлов помог прокачать мышцы участников, до которых не так просто добраться при обычной тренировке в спортзале. Вместе с ним утренней разминкой занялись Артем Босоногов и Сергей Новиков — финалисты проекта „Лица 3“»,— отмечают организаторы.

Затем участники зарядки занялись фитнесом — сжечь калории и улучшить самочувствие челябинцам помог тренер фитнес-клуба «Профилактика», обладатель первого разряда по лыжным гонкам и биатлону Данил Зенченко.

Этим утром горожане провели не только физическую разминку, но и зарядку для ума: участники быстро отгадывали мелодии известных радиостанций. Те, кто угадал больше песен, получили знаковые призы от медиахолдинга «Первый областной».

Напомним, «Зарядка с чемпионом» проходит каждую субботу в 11:00 в Саду камней наподалеку от Краеведческого музея. Принять участие может каждый желающий бесплатно. С собой необходимо иметь коврик для занятий, а также спортивную одежду.