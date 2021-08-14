В Челябинске «Зарядку с ОТВ» провела профессиональная танцовщица

Этим утром участники мероприятия танцевали зумбу и занимались йогой

Сегодня, 14 августа, в Челябинске на площадке Фестиваля песочных скульптур около Исторического музея прошла «Зарядка с чемпионом». Участники размялись под ритмы зажигательной зумбы, а затем занялись йогой.

«Разминку провела Виктория Тарасенко, руководитель танцевально-спортивного клуба „Виктория“, вице-чемпионка России по спортивным танцам. В латиноамериканский вайб вместе с финалистами проекта „Лица 3“ погрузился и Дмитрий Завадский — ведущий зарядки и корреспондент программы „Наше утро“ на ОТВ. Затем все участники занимались йогой вместе с квалифицированным специалистом, преподавателем йоги с международной сертификацией Александром»,— рассказали организаторы.

Кроме того, активные участники зарядки выиграли призы от медиахолдинга «Первый областной».

Принять участие в зарядке, которая проходит каждую субботу с 11:00 до 12:00 на площадке Фестиваля песочных скульптур, может каждый желающий. Для этого необходимо прийти в спортивной одежде и взять с собой коврик.