В Челябинске заработали еще шесть камер фиксации полос для автобусов

За выезд на «выделенку» грозит штраф 1,5 тысячи рублей

Сегодня, 11 декабря, в Челябинске добавили число камер, которые контролируют движение на выделенных полосах на дорогах. Мобильный комплекс изменил маршрут движения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспорта Челябинской агломерации».

Речь идет о комплексах фото- и видеофиксации правонарушений, связанных с выездом на полосы, предназначенные для общественного транспорта. Четыре камеры установили в коридоре улиц Северо-Крымской, Труда и Энгельса, еще две — на проспекте Ленина.

Таким образом, камеры установлены на 17 участках. Кроме того, на одном из автобусов большого класса в пилотном режиме установили мобильный комплекс. Он фиксирует и анализирует количество нарушений на выделенных полосах на улице Героев Танкограда с перемещением на маршруты на улице Воровского.

Штраф за выезд водителями на выделенную полосу составляет 1,5 тысячи рублей.