В Челябинске заработала Школа этнокультурной журналистики

Проект нацелен на улучшение освещения межнациональных отношений в СМИ

Региональный Союз журналистов при поддержке Фонда президентских грантов запустил проект «Школа этнокультурной журналистики». Как сообщили в организации, первым мероприятием стал круглый стол «Деятельность национально-культурных центров в регионе и их взаимодействие со СМИ». На встрече общественники из Ассамблеи народов Челябинской области и журналисты задали друг другу накопившиеся вопросы.

Так, на круглом столе обсуждали вопросы популяризации традиций своих народов, освещение мероприятий общественников, особенности взаимодействия национально-культурных центров со СМИ. Одной из центральных тем стало корректное изложение материалов в сфере национальных отношений: важно не допускать ошибок, чтобы не обидеть носителей разных культур.

«Журналистам полезно получить обратную связь о своей работе. Как работать по теме национального вопроса и никого не обидеть, было полезно послушать участникам встречи», — отмечает главный редактор газеты «Сосновская нива» Анна Махнина.

Одно из занятий этношколы пройдет в Карталинском районе. В месте, где компактно проживают казахи, пройдет семинар «Проблемы сохранения этнической самобытности в регионах в стране в целом. Что могут сделать СМИ?».

Проект этношколы охватывает четыре крупные территории области, которые в силу своей истории развития населены различными этническими группами. В программе также обозначены этнографические экспедиции в несколько районов области, а в целом занятия будут проходить до октября этого года.