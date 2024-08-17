В Челябинске запустят временный автобус КМЗ между Ленинским районом и Теплотехом

Троллейбус №16 изменит трассу движения

С понедельника, 19 августа, в Челябинске запустят компенсационный маршрут КМЗ, который будет следовать от Теплотеха до кольца Харлова. Транспорт вводят в связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Автобус будет следовать по проспекту Победы, улице Горького, проспекту Ленина, улице Рождественского и Копейскому шоссе. Шесть больших автобусов будут ходить каждые 11-15 минут.

Первый рейс от Теплотехнического института будет отправляться в 5:35, от Харлова — в 5:38 ежедневно, последний рейс и от Теплотеха, и от Харлова — в 22:20 ежедневно.

Троллейбус № 16 временно будет следовать по маршруту «АМЗ — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская».

Автобус КМ1, который следовал от Теплотехнического института до ЧМК, 18 августа завершит работу.

Напомним, обновляют транспортные пути и в районе Теплотеха. В связи с этим автобусы №№ 8 и 18 изменили свои маршруты.