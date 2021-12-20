В Челябинске запустят субсидированные авиарейсы по новым направлениям

Выполнять перелеты будет авиакомпания Red Wings

С января 2022 года из Челябинска можно будет улететь в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщили сегодня, 20 декабря, в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Рейсы будут выполняться на новых лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров. Рейсы из Челябинска субсидируются правительством Челябинской области и федеральным бюджетом, что позволяет снизить стоимость путешествия для пассажиров. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании», — сообщили в аэропорту Курчатов.

Рейсы в Волгоград будут выполняться по вторникам с 11 января. Улететь в Казань можно будет по вторникам и воскресеньям также с 11 января. С 14 января по понедельникам и пятницам самолеты будут отправляться в Красноярск и Самару.

Ранее Росавиация утвердила перечень субсидированных авиарейсов из Челябинска и Магнитогорска на 2022 год. Перелеты будут выполнять авиакомпании Azimut, Red Wings, S7, Nordwind Airlines и «ЮВТ Аэро».