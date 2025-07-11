В Челябинске запустят речной трамвайчик

Он будет курсировать по реке Миасс

Пассажиры трамвайчика смогут посмотреть на Челябинск под другим углом. Маршрут будет проходить между мостами, которые расположены на улице Кирова и улице Красной.

«Мы планировали запустить трамвайчик в том году, но по ряду технических причин это не получилось. Дно реки сильно зарастает. Сейчас акваторию реки Миасс чистят, и мы планируем вывести судно на воду», — рассказал ИА «Первое областное» организатор перевозок Игорь Курныкин.

Для работы трамвайчика нужно, чтобы глубина русла была не менее двух метров.

Ожидается, что трамвайчик начнет работать со следующей недели.

Текст: Яна Копылова