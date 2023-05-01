В Челябинске запустят новый автобусный маршрут между поселком АМЗ и ЧКПЗ

Организатор перевозок объявил о поиске подрядчика

В Челябинске планируют в октябре запустить новый автобусный маршрут № 5. «Организатор перевозок Челябинской области» объявил о поиске подрядчика на направление «Улица Весенняя (поселок АМЗ) — ЧКПЗ». Информация опубликована на портале Госзакупок.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок охватит улицу Весенняя, Поселок АМЗ, Красный мост, ЖК «Ярославский», Больницу АМЗ, Энергетический колледж, Поселок Мебельный, Областную больницу, затем ДК Колющенко, ТРК «Аврора», ДК «ТЭЦ», Механический завод, Сад «Энергосад-1» до ЧКПЗ.

Планируется, что в будни запустят 15 автобусов среднего класса с интервалом 8 минут. В выходные будут выходить 10 автобусов через каждые 15 минут. Первый рейс стартует в будние дни в 5:50, последний — в 23:10.

Автобусы должны быть оборудованы видеонаблюдением, кондиционером, электронными табло, датчиками пассажиропотока, быть низкопольными и работать на газу.



Напомним, ранее в Челябинске анонсировали строительство 100 км выделенных полос.