В Челябинске запустят исторический автобус

Экскурсионный маршрут по Ленинскому району разработали студенты

В южноуральской столице стартует проект «Исторический маршрут по Ленинскому району Челябинска». Жители и гости смогут познакомиться с уникальными зданиями, событиями и судьбами людей, которые строили промышленную часть города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Восемь месяцев студенты ЧГПГТ им. А. В. Яковлева изучали историю Ленинского района Челябинска, где расположен техникум. Ребята собирали фотографии, рассказы от первых лиц, встречались с родственниками знаменитых и почетных жителей, исследовали архивные документы. Так появились проект исторического маршрута и идея запустить экскурсионный автобус.

«Особенностью нашего района является то, что он создавался как военно-промышленный комплекс. Предприятия района сыграли знаковую роль, когда „ковалась“ Победа в Великой Отечественной войне. Многие сегодня помнят, чтят, изучают героическую историю района. Но еще есть о чем рассказать, дополнить, привести историческую параллель с точки зрения объектов, улиц, людей. Этим мы со студентами и занимались на протяжении этого времени», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе ЧГПГТ им. А. В. Яковлева Ирина Холодкова.

«Исторический маршрут по Ленинскому району Челябинска» презентовали Совету депутатов Ленинского района. Программу поддержали и выделили специальный экскурсионный автобус. Его „забрендируют“ под общественный транспорт советских времен. Он станет первой передвижной площадкой в городе, где будут проводить выездные экскурсии по знаковым местам района. Автобус будет отправляться от техникума, затем поедет мимо Трубопрокатного завода, завода «Электромашина», через завод ЧКПЗ, поселок КПЗИС, Механический завод и далее.

Также планируется создать небольшую брошюру с QR-кодами, чтобы узнать больше о знаковых объектах.