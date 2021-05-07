В Челябинске запустят дополнительные автобусы в родительский день

11 мая движение на маршрутах к городским кладбищам будет усилено

11 мая, в родительских день, для православных челябинцев будет усилена работа основных и запущены дополнительные маршруты общественного транспорта. Администрация города сообщила об обновленном расписании автобусов и троллейбусов.

«От конечной остановки „Ул. Чичерина“ до Градского и Преображенского кладбищ будет организована работа дополнительных автобусных маршрутов: № 94 „Ул. Чичерина“ — „Градский прииск“. От улицы Чичерина начало работы — в 9:05, последний рейс — в 18:48. Интервал движения — 25 минут. № 95 „Ул. Чичерина“ — „Кладбище Преображенское“, первый рейс — в 9:10, последний рейс — в 17:58, интервал движения — 40 минут», — сообщает мэрия Челябинска.

Троллейбусы будут подвозить пассажиров к основным городским кладбищам и пересадочным узлам. Также будет усилена работа троллейбусного маршрута № 26 «Первоозерный» — «Ул. Молдавская» для подвоза горожан к остановке «Ул. Чичерина». Полный маршрутный лист движения общественного транспорта к городским кладбищам можно посмотреть на сайте.