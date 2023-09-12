В Челябинске запустят автобус между Першино и ЦХП с 14 сентября

Маршрут будет работать по нерегулируемому тарифу

С четверга, 14 сентября, в Челябинске начнет курсировать автобус № 25 по маршруту Першино — ЦХП. Работать он будет по нерегулируемому тарифу. Как сообщили в сообществе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте», маршрут вводится для обеспечения альтернативной доставки работников ПАО «ЧМК» к месту работы и обратно.

Автобус будет следовать через улицы Черкасскую, Румянцева, Богдана Хмельницкого, 60-летия Октября, 2-ю Павелецкую. Первый рейс от Першино будет отправляться в 5:55, последний — в 19:15. От ЦХП первый рейс — в 6:35, последний — в 20:10.

Стоимость проезда за наличный расчет составит 30 рублей, по банковской карте — 29 рублей, по транспортной карте — 28 рублей. Также будет действовать единый пересадочный билет.

Сейчас прорабатывается вопрос о приеме социальных карт.