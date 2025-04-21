В Челябинске запустили временный автобус КМЗ от Теплотеха до Харлова

Транспорт будет ходить каждые 20 минут

С сегодняшнего дня, 21 апреля, в Челябинске запускают временный автобус КМЗ, который соединит Теплотех с улицей Харлова в Ленинском районе. Он будет ходить, пока на участке улицы Горького ремонтируют трамвайные пути, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 21 апреля по 7 мая ежедневно на линию будут выходить четыре больших автобуса. Транспорт будет следовать от Теплотеха по проспекту Победы, улице Горького, проспекту Ленина и улице Рождественского. Интервал движения — 15—20 минут.