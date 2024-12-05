В Челябинске запустили ветку канализации в районе ж/д вокзала

Движение по улице Степана Разина откроют на следующей неделе

В Челябинске запустили одну из трех веток напорных канализационных коллекторов в районе железнодорожного вокзала. На замену поврежденного участка ушло больше трех месяцев, сообщил мэр Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

«Уложено 280 метров современной пластиковой трубы, которая прослужит более 50 лет. Запуск этой ветки в штатный режим позволяет приступить к ремонту второй части напорного коллектора, которая находится ближе к автовокзалу», — сообщил мэр Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

На следующей неделе работы на этом участке будут закончены, все ограничения движения по улице Степана Разина будут сняты.

Глава Челябинска рассказал, что сейчас на балансе города более трех тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения, которым важно уделять постоянное внимание.

В 2025 году только за счет средств городского ПОВВ запланирован ремонт и замена сетей на сумму более 1,5 миллиарда рублей.