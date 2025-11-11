В Челябинске запустили третий центр поддержки для бойцов СВО и их семей

Здесь будут проводить юридические и психологические консультации, а также семейную терапию

В Челябинске заработал третий центр психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Новый филиал открыл свои двери в Тракторозаводском районе, в жилом доме в начале проспекта Ленина, сообщили в мэрии.

Спектр услуг нового отделения включает не только индивидуальные психологические и правовые консультации, но и организацию терапевтических групп, семейные сессии, а также программы менторства с привлечением ветеранов СВО.

«К нам обращаются люди, переживающие утрату, или чьи близкие пропали без вести — это наша основная категория. Много работы и с теми, у кого родные находятся в зоне боевых действий. Мы помогаем снять это напряжение, находим ресурсы, чтобы человек мог справляться с трудностями», — рассказала заведующая отделением психологической помощи Мария Брова.

До конца текущего года еще три аналогичных отделения откроются в Ленинском и Советском районах, а также один объединенный центр для жителей Калининского и Курчатовского районов. Также прорабатывается вопрос о создании филиала в поселке Западный.

«Наши психологи формируют уникальный опыт — не только для Челябинска, но и для всей страны. До 2022 года такого у нас практически не было, а специалистов в этой области можно было пересчитать по пальцам. Сегодня мы подготовили новых профессионалов, которые уже приобрели необходимые навыки. Мы можем сделать Челябинск центром компетенций по реабилитации и адаптации бойцов, возвращающихся к мирной жизни», — подчеркнул на открытии центра глава города Алексей Лошкин.

С момента старта программы услугами центров уже воспользовались около 1800 челябинцев. Напомним, еще два центра располагаются на улицах Ярослава Гашека и Советской.