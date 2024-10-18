Счастье можно приютить: в Челябинске запустили социальный проект помощи бездомным животным

Он поможет кошкам найти новый дом и любящих хозяев

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Челябинские волонтёры объединились с крупным бизнесом и запустили новый социальный проект. Он нацелен на поддержку приюта, помогая его подопечным кошкам найти новый дом и любящих их людей. Проект продлится до конца года.

За это время авторы проекта — приют для животных и крупный челябинский застройщик — расскажут истории подопечных кошек и познакомят будущих хозяев с особенностями пушистых. В течение нескольких месяцев челябинцы увидят истории питомцев, узнают, как они попали в приют и какие испытания преодолели во время лечения.

Организаторы пригласят специалистов — ветеринаров и зоопсихологов — которые расскажут о правильном уходе за кошками, реабилитации после стресса и адаптации в новых условиях. Например, как гармонично обустроить жильё, чтоб у котика был свой укромный уголок.

«Наши пушистые подопечные часто оказываются в приюте после непростых испытаний — болезней, травм или стресса. Забота и внимание помогают им восстановиться и вновь обрести доверие к людям. Мы рады, что этот проект позволяет рассказать их истории и подарить шанс на новый дом, наполненный теплом и любовью», — говорит руководитель приюта для животных «Наш Дом» Полина Кефер.

Почему именно кошки? По древнему поверью, запускать их первыми в новый дом — символ благополучия и гармонии. Считается, что кошка приносит уют, а её мягкая, добрая энергетика помогает жильцам быстрее освоиться в новом жилье. Вдохновившись этой традицией, приют для животных «Наш Дом» и девелопер решили объединить усилия.

«Совместный проект с приютом для животных — это не просто шаг в сторону социальной ответственности, это часть нашей миссии по созданию более человечного и гармоничного общества. Мы считаем, что забота о братьях наших меньших формирует уважительное отношение не только к животным, но и друг к другу, к миру в целом. Для нас это возможность сделать мир вокруг нас лучше», — говорит представитель компании «Голос.Девелопмент» (входит в «Группу Голос»).

Подарить кошкам шанс на новую, свою лучшую, жизнь может каждый. Следить за новостями акции можно на сайте приюта и в социальных сетях:

https://nashdom174.ru/

https://vk.com/nashdom174

https://t.me/golosdevelopment

https://vk.com/golos.development

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