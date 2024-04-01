В Челябинске запустили первоапрельский флешмоб в поддержку детей с онкологией

Любой желающий может пожертвовать сто рублей и получить яркую аватарку в стиле больничных клоунов

В День смеха, 1 апреля, благотворительное движение «Искорка Фонд» запускает традиционный онлайн-флешмоб «100 рублей с носа». Любой желающий может пожертвовать сто рублей на поддержку детей с онкологией, а взамен получить веселую аватарку для соцсетей.

Когда-то именно в этот день «Искорка Фонд» начала работать по проекту «Больничные клоуны». Шумное и веселое семейство Пилюлькиных в первый раз провело сеанс смехотерапии для онкологических пациентов Челябинской областной детской больницы. Сегодня клоуны приходят к ребятам почти так же часто, как доктора, ведь хорошее настроение и позитивный настрой порой эффективнее горькой таблетки. Онлайн-флешмоб «100 рублей с носа» дает возможность каждому человеку стать частью команды Пилюлькиных и поддержать больных ребятишек.

«Я сама каждый год участвую в акции „100 рублей с носа“, а также прошу своих друзей и всех неравнодушных людей пожертвовать 100 рублей или больше, кто сколько может, на помощь детям с онкологией и гематологическими заболеваниями», — говорит директор благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Чтобы получить аватарку с красным носом Пилюлькиных, нужно:

1. Перевести в «Искорку Фонд» не менее 100 рублей (подробности — на сайте движения).

2. Отправить чек или подтверждение оплаты по СМС и фото для рамки в сообщения группы «Искорки Фонда» в ВК.



3. Дождаться рамку, она придет не позже следующего дня.

4. Выложить фото в рамке с хештегом #100рублейсноса и отметить «Искорку Фонд».

Акция «100 рублей с носа» проходит с 1 по 10 апреля. Среди участников акции «Искорка Фонд» разыграет призы.

Кстати, если вы принимали участие в акции «100 рублей с носа» до этого, можете смело подключаться к ней снова — яркие аватарки от «Искорки Фонда» меняются каждый год. Этой весной вы получите новую фоторамку.