В Челябинске запустили новый сезонный автобусный маршрут

Пассажиры смогут добраться от улицы Черкасской до поселка Каштак

В Челябинске с 22 июля начинает работу новый сезонный маршрут для жителей Металлургического района. Автобус № 42с будет следовать от улицы Черкасской до Соколиной горы (п. Каштак) через ЧМК, сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

Маршрут сезонного транспорта будет пролегать по улицам: Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, 32-й годовщины Октября, Хлебозаводская, Винницкая, Сталеваров, 60-летия Октября, Дегтярева, Приборостроителей, 2-я Павелецкая, Лазурная, Кишиневская, Тургоякская, Сосновая Роща.

Отправление от Черкасской ежедневно в 7:30, 8:20, 9:30, 10:30, 15:25, 16:25, 17:30 и 18:30.

Отправление из поселка Каштак в 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 16:25, 17:25, 18:30 и 19:30.

Автобус будет ходить по 15 октября включительно.