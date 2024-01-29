В Челябинске запустили новый автобус, который связал поселок АМЗ с Ленинским районом

Автобус 5-го маршрута следует до Кузнечно-прессового завода

Челябинские транспортники сообщают о запуске нового автобусного маршрута по регулируемому тарифу. Он связал поселок АМЗ с Ленинским районом, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На маршрут вышли первые четыре автобуса.

«Автобус № 5 следует по улицам: Весенняя, Трактовая, Кузнецова, Блюхера, Воровского, Доватора, Дзержинского, Гагарина, Копейское шоссе, Трубников, Энергетиков, Машиностроителей, Копейское шоссе», — говорится в сообщении.

В феврале планируется выпустить 15 автобусов среднего класса (26 мест, кондиционер, низкий пол в салоне между первой и второй дверями). Интервал движения составит 8—15 минут.

Актуальное расписание доступно на сайте gortrans74.ru и в сервисах «2ГИС» и «Яндекс. Карты».