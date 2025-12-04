В Челябинске запустили новый автобус до микрорайона Западного

Маршрут № 95 свяжет отдаленные районы с городом по регулируемому тарифу

С четверга, 4 декабря, в Челябинске начал курсировать новый автобусный маршрут № 95 «ЖК „Привилегия“» — «Улица Молодогвардейцев», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Автобус следует по такому маршруту: автодорога от улицы Генерала Костицына до улицы Лазурной, Просторная, Ефрейтора Потехина, Брусничная, автодорога от улицы Брусничной до 75К-422, автомобильная дорога Шершни Челябинска — поселок Западный, Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев.





Перевозчик — ООО «Автотранспортное предприятие 1» — предоставляет для маршрута современные автобусы среднего класса, соответствующие повышенным требованиям комфорта. В салоне предусмотрены 25 посадочных мест, кондиционер, зона с низким полом для маломобильных пассажиров, система безналичной оплаты и валидаторы.

Пока на линию выходят 5 автобусов, но их количество постепенно планируют увеличить до 16 единиц — это обеспечит оптимальный интервал движения.

Пассажиры могут отслеживать движение автобусов в реальном времени на городском транспортном портале, а также в популярных навигационных сервисах «2ГИС» и «Яндекс. Карты».

«Запуск этого маршрута — важный шаг в развитии транспортной сети города. Мы делаем акцент на комфорте и доступности, чтобы поездки были удобными для всех жителей», — отметил перевозчик.

Для связи с диспетчерской службой работает телефон: (351) 215-19-19.

Оплата проезда — по единому регулируемому тарифу.