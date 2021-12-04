В Челябинске запустили мультимодальный маршрут до «Солнечной долины»

Время в пути составит всего один час 50 минут

Сегодня, 4 декабря, в Челябинске запустили первый в этом сезоне мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — горнолыжный курорт «Солнечная долина». Поезд повышенной комфортности будет отправляться по выходным дням и праздникам, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Пассажиров первого рейса встретили праздничной программой и подарками, так как 2021 год стал пятым по счету сезоном. Счастливым обладателем сертификата на 5 бесплатных поездок стал Денис Бердников, который уже несколько лет пользуется этим маршрутом»,— уточнили в компании.

Из Челябинска в Миасс поезд отправляется в 8:35 и прибывает в 09:50. Затем на станции Миасс в 10:10 пассажиры пересаживаются на автобус и отправляются на курорт, дорога до которого занимает всего 20 минут. Таким образом, время в пути составляет всего один час 50 минут.

Обратно из «Солнечной долины» автобус отправляется в 16:20. Поезд из Миасса в Челябинск уезжает в 17:16 и прибывает в 18:32.

Приобрести билеты можно в кассах пригородного вокзала Челябинска по улице Железнодорожной, 7. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.