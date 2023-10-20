В Челябинске запустили комплекс по очистке промышленно-ливневых стоков

Вода после использования ЧТПЗ обещает быть чище питьевой

В Челябинске 20 октября запустили новейший комплекс по очистке ливневых и производственных стоков. Систему запустили на ЧТПЗ, инвестиции в проект и соответственно сохранение городских водных ресурсов составили 1,8 млрд рублей. В запуске комплекса приняли участие Дмитрий Кобылкин, Алексей Текслер и представители предприятия Сергей Чиканов и Евгений Губанов, сообщает пресс-служба правительства области.

Проект новых производственных очистных — часть большой экологической работы предприятия. ЧТПЗ уже несколько лет работает в рамках соглашения с правительством региона по снижению нагрузки на атмосферный воздух и воду.

Запустили в работу объект председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор ТМК Сергей Чикалов и управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

Ливневые и производственные стоки с территории всего предприятия будут очищаться до требований к воде рыбохозяйственного назначения. Требования к соблюдению норматива у такой категории воды даже выше, чем к питьевой.

AQA Баланс обошелся предприятию в 1,8 млрд рублей.

«ЧТПЗ — наш лидер в сфере экологии. Вопросы, связанные с чистым воздухом, были решены на предприятии чуть раньше. Фактически предприятие перешло на полностью замкнутый цикл водоснабжения, а вода после очистки становится такого уровня, что при возможном переходе в водоемы будет улучшать качество воды в них, так как эта вода — чище, чем в озере. Это значимый вклад в экологию региона и отличный пример всем нашим предприятиям, как нужно относиться к окружающей среде на своем предприятии. Таких примеров в нашем регионе должно быть больше, и всех, кто активно участвует в улучшении экологии, мы будем поддерживать. А тем, кто на экологию обращает меньше внимания, будем помогать и наставлять», — поблагодарил губернатор Алексей Текслер руководство компании.

Глава региона также напомнил, что ЧТПЗ в числе первых инициировало реконструкцию и установку газоочистного оборудования.

«В России реализуется два важных проекта: национальный проект „Экология“ и большой блок „Чистая страна“ в народной программе партии „Единая Россия“. За последние годы нет ни одной компании, которая бы так или иначе не начала участвовать в этих проектах, идут все с разными скоростями, но в одном направлении», — уточнил Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что ЧТПЗ — это образцово-показательное предприятие в сфере экологии. По словам управляющего директора ЧТПЗ Евгения Губанова, запуск комплекса AQA Баланс — завершающий этап масштабного проекта предприятия по модернизации систем водопользования. Он также отметил, что сегодня — очередной день рождения предприятия.

Напомним, в Челябинске Дмитрий Кобылкин работает в рамках Всероссийского детского экологического форума. Сегодня ему презентовали проект по строительству цветочной оранжереи на рекультивированном полигоне в Челябинске.