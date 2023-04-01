В Челябинске запустили дополнительные автобусы в часы пик с 1 апреля

Количество транспорта увеличили на пяти маршрутах

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Челябинске увеличат количество автобусов в часы пик на пяти маршрутах. Транспорт будет ходить чаще в утренние и вечерние часы, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

С 6 до 8 часов утра и с 17 до 19 часов вечера автобусы № 8 Мамина — Академика Королева и № 9 Мамина — Петра Столыпина будут ходить каждые 9 минут вместо 10 минут.

Автобус № 4 Мамина — Парк Гагарина с 17:00 до 20:00 будет ходить каждые шесть минут.

Автобус № 31 Академика Королева — ЧМК с пяти до восьми часов вечера будет ходить каждые 9 минут.

Автобус № 123, который следует от Автовокзала Копейска до Парка Гагарина в часы пик будет ходить каждые 10 минут вместо 30 минут.

Актуальное расписание движения транспорта можно посмотреть на сайте МУП «Служба организации движения».