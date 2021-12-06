В Челябинске утвердили четыре новых маршрута общественного транспорта

Еще три автобусных маршрута продлят

Миндортранс Челябинской области объявил о запуске четырех новых маршрутов в Челябинске в 2022 году — двух автобусных, одного троллейбусного и одного трамвайного. Также в ведомстве сообщили о продлении трех автобусных маршрутов в целях повышения качества транспортного обслуживания. Информация появилась сегодня, 6 декабря, в телеграм-канале регионального Миндортранса.

Так, утвержден новый автобусный маршрут № 8 «Мамина — Академика Королева», на линию выйдут автобусы большого класса. Интервал в пиковые часы составит 8 минут, в обычное время — 12 минут.





Автобус № 9 будет следовать по маршруту «Мамина — Петра Столыпина». Интервал движения в час пик также составит 8 минут, в обычное время — 12 минут.





Утвержден новый трамвайный маршрут № 12, который будет следовать от остановки «Харлова» до «Чистопольской». Интервал движения составит 22 минуты.





Новый троллейбусный маршрут № 25 «ЧКПЗ — КБС» будет следовать с интервалом 12 минут в час пик и 20 минут — в остальное время.





Продлен автобусный маршрут № 18. Сейчас транспорт следует от автобусного парка до железнодорожного вокзала, в будущем будет доезжать до ТРК «Алмаз». Интервал движения составит 10 минут в час пик и 15 минут — в остальное время.

Продлен маршрут автобуса № 2 от остановки «Мехколонна» до «П. Столыпина», который следует до Лесопарковой. Интервал движения — 7 минут в пиковые часы и 14 — в остальное время.

Продлен маршрут автобуса № 483, следующий из поселка Старокамышинск (ДК им. Маяковского) в Челябинск (ПКиО им. Гагарина). Сейчас автобус следует по маршруту № 83 до поселка Сухомесово. Интервал движения в пиковые часы составит 8 минут, в остальное время — 12 минут.

В ведомстве отметили, что 2 декабря начался процесс объявления конкурсных процедур на определение перевозчиков на регулярные маршруты Челябинской агломерации по регулируемым тарифам с 1 января 2022 года. Конкурс на заключение контрактов состоится в I квартале 2022 года.

