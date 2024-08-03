В Челябинске запустили автобус между северо-западом и ж/д вокзалом

Транспорт будет работать по регулируемому тарифу

С сегодняшнего дня, 3 августа, в Челябинске запускают автобус № 56а, который будет следовать от улицы Александра Шмакова до железнодорожного вокзала. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», малые автобусы будут ходить каждые 10 — 15 минут ежедневно.

Автобусы будут следовать по улицам Александра Шмакова, Скульптора Головницкого, Бейвеля, Чичерина, Академика Королева, Университетской Набережной, Худякова и Доватора. Первый рейс от Александра Шмакова — в 05:50, последний — в 21:40. Первый рейс от вокзала отправляется в 06:20, последний — в 22:20.

Оплатить проезд можно транспортными и банковскими картами. Транспорт отображается на картах.

«На маршруте будет работать 12 малых автобусов. С 1 декабря их заменят средними автобусами с повышенными требованиями комфорта»,— уточнили в управлении.

Маршрут № 56 Чичерина — Железнодорожный вокзал, который работал по нерегулируемому тарифу, отменен.