В Челябинске запускают садовые маршруты 26 апреля

На агломерацию выделили 19 рейсов

С 26 апреля в Челябинске и Копейске стартуют садовые маршруты. Всего будет 19 сезонных автобусов: 14 внутри Челябинска, четыре внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район, передает региональный организатор перевозок.

Так, в Челябинске пустят автобусы № 16с (ЧМК — Челябэнерго), 21с (ЧТЗ — ТЭЦ-3), 25с (ДК Строителей — СНТ «Ферросад»), 38с (Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-3»), 55с (Мамина — ст. Межозерная), 57с (Мамина — ст. Межозерная), 60с (СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»), 65с (Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик-4»), 67с (Областная больница — СНТ «Вишневый»), 70с (Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-2»), 73с (ЧТПЗ — СНТ «Кузнец-3»), 84с (ДК строителей — СНТ «Надежда»), 90с (Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово, через СНТ «Кристалл», СНТ «Янтарь», СНТ «Прогресс»), 93с (ЧМК — СНТ «Авиатор-2»), 184 Автовокзал Центральный — СНТ «Полет-3»).

Из Копейска будут ходить: № 12с (Автовокзал — СНТ «Мичурина»), 17с (Автовокзал — СНТ «Винзавода»), 27с (Автовокзал — СНТ «Дружба»), 28с (Автовокзал — СНТ «Дударевская роща»).

На маршрутах № 21с, 55с, 57с, 67с, 70с, 90с, 93с будут работать автобусы большого класса, на маршруте № 38с — большого и малого, на рейсах № 16с, 25с, 60с, 65с, 73с, 84с, 184 — только малого класса, в Копейске № 12с, 17с, 27с, 28с — среднего класса.

С этого года на некоторых маршрутах есть изменения. Увеличили число рейсов автобуса № 38с (дополнительно выйдет автобус большого класса), маршрут № 90с направится через Уфимский тракт на время ремонта путепровода на Троицком тракте, а вместо автобуса 37с до 1 мая пассажиры могут пользоваться автобусом 52 «Областная больница — Исаково», с 1 мая — временным маршрутом 52а «ТК „Кольцо“ — Железнодорожный вокзал — Исаково».

Сезонные маршруты будут ходить до 28 сентября, все работают по регтарифу.