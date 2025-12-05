В Челябинске запускают новый маршрут автобуса № 17а

Он будет проходить от улицы Профессора Благих до Нефтебазовой

С субботы, 6 декабря, в Челябинске начнет работу новый городской автобусный маршрут № 17а «Профессора Благих — Нефтебазовая», сообщили в администрации города.

На маршрут поставлены комфортабельные автобусы на 25 посадочных мест, с кондиционером и низким полом в средней части салона. Оплатить проезд можно будет через валидатор.

Автобусы будут следовать по улицам Бейвеля, Чичерина, Комсомольскому проспекту, проспекту 40-летия Победы, улицам Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, Воровского и Блюхера.

Первоначально на линии будут работать 10 машин среднего класса, но в дальнейшем их количество планируется увеличить до 22.

Перевозчиком назначено ООО «Автолайн». Следить за движением автобусов в реальном времени можно на городском транспортном портале, а также в популярных сервисах «2ГИС» и «Яндекс. Карты».